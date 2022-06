Это официально! Украина теперь кандидат в ЕС

Страны Европейского Союза сегодня, 23 июня, предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС. До этого на встрече послов ЕС 20 июня никто не возражал против этого шага.

Об этом сообщает "Сегодня".

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидатов для Украины и Молдовы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что всем есть над чем поработать, прежде чем перейти к следующему этапу процесса.

