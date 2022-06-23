Это официально! Украина теперь кандидат в ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидата

Страны ЕС предоставили Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Фото: коллаж "Сегодня"

Страны Европейского Союза сегодня, 23 июня, предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС. До этого на встрече послов ЕС 20 июня никто не возражал против этого шага.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно?

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидатов для Украины и Молдовы.

"Есть соглашение. Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Поздравления президенту Украины Зеленскому и Молдовы Майе Санду и народам Украины и Молдовы. Наше будущее вместе", – сказал Мишель.

Погоджено! #EUCO щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові.



Історичний момент!



Сьогодні – віховий крок на вашому шляху до ЄС.



Вітаю @ZelenskyyUa і @sandumaiamd, а також народи України🇺🇦 і Молдови🇲🇩



Наше майбутнє – разом! pic.twitter.com/Mp6v8zMtWa — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что всем есть над чем поработать, прежде чем перейти к следующему этапу процесса.

"Я знаю, что они будут двигаться быстро. Они знают, насколько это важно для их демократии, их экономики и их граждан", – сказала она.

Very pleased with the Leaders’ endorsement of our Opinions



🇺🇦🇲🇩🇬🇪 all have work to do before moving to the next stage of the process.



I know that they will move swiftly.

They know how crucial this is for their democracies, their economies and their citizens. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

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"Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Благодарен Шарлю Мишелю и лидерам ЕС за поддержку. Будущее Украины в Европейском Союзе", – написал он.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkrainehttps://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

Напомним, ранее Украине официально рекомендовали предоставить статус кандидата на членство в ЕС. Такое решение приняла Еврокомиссия 17 июня в Брюсселе.

Еврокомиссия приняла решение с оговорками, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС содержит условия, которые Киев должен будет выполнить. Эти условия относятся к сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС означает, что Украине придется провести ряд реформ для соответствия критериям, а затем получить одобрение от всех 27 стран блока.

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Вступление Украины в ЕС

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, днем ранее некоторые главы европейских стран высказались за интеграцию с Украиной. 1 марта 2022 года Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, какой путь придется пройти Украине после "зеленого света" от Еврокомиссии. Также мы писали, что замглавы ЕК назвала сроки для вступления Украины в Евросоюз.