Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакциной

В Норвегии подтвердили связь между COVID-вакциной AstraZeneca и образованием тромбоза у людей, получивших прививку.

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Об этом сообщает Verdens Gang.

Ученые исследовали трех медиков, которые накануне были госпитализированы из-за тромбов после вакцинации, – в их крови были обнаружены "специфические антитела".

"Наша теория о том, что это сильный иммунный ответ, который с большой вероятностью возник после вакцинации, нашла подтверждение. Мы определили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, которая знакома нам из других областей медицины, но вызвана медикаментами", – отметил профессор Пол Андре Хольме.

Исследователь выразил уверенность, что образование тромбов вызвали именно эти антитела.

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"У нас есть причина. Ничто другое, кроме вакцины, не может объяснить то, что мы получили этот иммунный ответ", – указал он.

Как сообщалось ранее, страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. От вакцинации уже отказались в Дании, Норвегии, Италии, Исландии, Болгарии, Румынии, Таиланде и др. Стоит ли бояться британской разработки – читайте в нашем материале.

При этом Европейское агентство лекарственных средств пока не видит доказательств того, что препарат AstraZeneca вызывает заболевание тромбозом. Такого же мнения придерживается и британский регулятор.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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