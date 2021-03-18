Скандал навколо AstraZeneca: в Норвегії підтвердили зв'язок між тромбозом і вакциною

У Норвегії підтвердили зв'язок між COVID-вакциною AstraZeneca і утворенням тромбозу у людей, які отримали щеплення.

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Про це повідомляє Verdens Gang.

Вчені дослідили трьох медиків, які напередодні були госпіталізовані через тромби після вакцинації, – в їхній крові були виявлені "специфічні антитіла".

"Наша теорія про те, що це сильна імунна відповідь, яка з великою ймовірністю виникла після вакцинації, знайшла підтвердження. Ми визначили специфічні антитіла у тромбоцитів, які дають картину, яка знайома нам з інших областей медицини, але викликана медикаментами", – зазначив професор Пол Андре Гольм.

Дослідник висловив упевненість, що утворення тромбів викликали саме ці антитіла.

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"У нас є причина. Ніщо інше, крім вакцини, не може пояснити те, що ми отримали цю імунну відповідь", – вказав він.

Як повідомляли раніше, країни Євросоюзу масово зупиняють використання препарату від коронавірусної хвороби компанії AstraZeneca. Від вакцинації вже відмовилися в Данії, Норвегії, Італії, Ісландії, Болгарії, Румунії, Таїланді та ін. Чи варто боятися британської розробки – читайте в нашому матеріалі.

При цьому Європейське агентство лікарських засобів поки не бачить доказів того, що препарат AstraZeneca викликає захворювання на тромбоз. Такої ж думки дотримується і британський регулятор.

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