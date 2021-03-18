Русский
$ 27,7
32,99
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Скандал навколо AstraZeneca: в Норвегії підтвердили зв'язок між тромбозом і вакциною

18 березня, 17:12

Віталій Семченко Віталій Семченко

Утворення тромбів викликали "специфічні антитіла"

У Норвегії підтвердили зв'язок між COVID-вакциною AstraZeneca і утворенням тромбозу у людей, які отримали щеплення.

Реклама

Про це повідомляє Verdens Gang.

Вчені дослідили трьох медиків, які напередодні були госпіталізовані через тромби після вакцинації, – в їхній крові були виявлені "специфічні антитіла".

"Наша теорія про те, що це сильна імунна відповідь, яка з великою ймовірністю виникла після вакцинації, знайшла підтвердження. Ми визначили специфічні антитіла у тромбоцитів, які дають картину, яка знайома нам з інших областей медицини, але викликана медикаментами", – зазначив професор Пол Андре Гольм.

Дослідник висловив упевненість, що утворення тромбів викликали саме ці антитіла.

В тренді
У Грузії медсестра впала в кому після вакцинації AstraZeneca
Реклама

"У нас є причина. Ніщо інше, крім вакцини, не може пояснити те, що ми отримали цю імунну відповідь", – вказав він.

Як повідомляли раніше, країни Євросоюзу масово зупиняють використання препарату від коронавірусної хвороби компанії AstraZeneca. Від вакцинації вже відмовилися в Данії, Норвегії, Італії, Ісландії, Болгарії, Румунії, Таїланді та ін. Чи варто боятися британської розробки – читайте в нашому матеріалі.

При цьому Європейське агентство лікарських засобів поки не бачить доказів того, що препарат AstraZeneca викликає захворювання на тромбоз. Такої ж думки дотримується і британський регулятор.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Норвегія вакцина коронавірус AstraZeneca
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиці
Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиціЄвросоюз
Країни масово відмовляються від вакцини AstraZeneca: що відбувається?
Країни масово відмовляються від вакцини AstraZeneca: що відбувається?Євросоюз
Які країни призупинили вакцинацію AstraZeneca (список)
Які країни призупинили вакцинацію AstraZeneca (список)Євросоюз
Аварія судна в Чорному морі: суховантаж перевозив вугілля з ОРДЛО?
Аварія судна в Чорному морі: суховантаж перевозив вугілля з ОРДЛО?Україна
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чому
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чомуЄвросоюз
Скандал через
Скандал через "Супутник V" в Словаччині: голова МОЗ подав у відставкуЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти