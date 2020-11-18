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Ученые: у мужчин антитела к коронавирусу исчезают быстрее, чем у женщин

18 ноября, 16:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

Исследование проводилось в больницах Страсбургского университета во Франции

Ученые выяснили, что уровень антител против коронавируса у мужчин снижаются быстрее, чем у женщин. Это открытие может иметь значение для исследований вакцин.

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Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, исследователи в течение почти шести месяцев наблюдали за тремястами сотрудниками больниц Страсбургского университета во Франции, у которых был подтвержденный положительный тест на коронавирус. Большинство пациентов имели легкую форму заболевания.

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По словам исследователей, при втором отборе образцов уровни антител (включая нейтрализующие белки, предназначенные для предотвращения прикрепления вируса к клеткам человека) у мужчин упали сильнее, чем у женщин, независимо от возраста.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в первой половине 2021 года начнутся первые поставки вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19, но в "очень ограниченном" количестве.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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