Арестован сообщник "террориста из Ниццы": новые подробности трагедии

Французские правоохранители задержали в Ницце мужчину, подозреваемого в пособничестве террористу, который накануне напал на римско-католическую церковь в центре города и убил троих человек.

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Как сообщает Nice Matin, 47-летнего подозреваемого задержали вечером 29 октября.

Предполагается, что он вступил в контакт с террористом за день до атаки и предоставил ему мобильный телефон. Сейчас полиция заключила его под стражу.

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Кроме того, началось опознание жертв нападения. Ими оказались две уроженки Бразилии 44 и 60 лет, которые долгое время жили во Франции, а также 55-летний ризничий базилики.

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard В тренде Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы

Предполагается, что теракт совершил 21-летний нелегал из Туниса, о радикальных взглядах которого спецслужбам не было известно. Во Францию он прибыл 9 октября из Италии. Сейчас следователи восстанавливают его точный маршрут и устанавливают всех, кто мог оказать ему помощь.

Как мы уже сообщали, утром 29 октября в базилику Нотр-Дам-де-Ницца, которая расположена в самом центре Ниццы, ворвался мужчина с холодным оружием и убил мужчину и женщину. Еще один человек был ранен и скончался уже за пределами церкви. Сам он был ранен прибывшими жандармами и госпитализирован.

Французский президент Эммануэль Макрон назвал это "исламским терактом" и заявил, что страна находится в опасности. Из-за атаки в стране был объявлен максимальный уровень террористической угрозы, а на улицы выведут до 7 тыс. военнослужащих для поддержания безопасности.

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Менее чем за две недели до этого страну потрясла другая атака – студент-исламист жестоко убил преподавателя, который демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

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