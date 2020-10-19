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Убийство учителя во Франции. Задержали четырех подозреваемых учеников школы

19 октября, 19:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Всего задержаны 15 человек

В Париже следователи поместили под стражу четырех подозреваемых по делу о жестоком убийстве учителя Самюэля Пати. Ими оказались учащиеся средней школы.

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Об этом сообщает le Parisien.

По данным СМИ, общее число задержанных составляет 15 человек.

Национальная траурная церемония в память о Пати намечена на среду, 21 октября. Она пройдет в Сорбонне.

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Также известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон 19 октября принял в Елисейском дворце семью Пати. Он выразил соболезнования и заверил их в своей поддержке.

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Напомним, 16 октября учителю истории Сэмюэлю Пати отрезали голову за то, что он показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, когда рассказывал о свободе выражения взглядов.

Вскоре выяснилось, что убийца – чеченец Абдуллах Анзоров, приехавший во Францию из России вместе с семьей в 2008 году в возрасте шести лет. Семья хотела получить статус беженцев.

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Франция подозреваемые убийство Париж
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