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В ЕС сделали официальное заявление по тайной инаугурации Лукашенко

24 сентября, 09:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Брюссель ведет переоценку отношений с Минском

Так называемая тайная "инаугурация" президента Беларуси Александра Лукашенко не имеет достаточной легитимности. Брюссель пересмотрит отношения с Минском. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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"ЕС не признал результаты сфальсифицированных выборов 9 августа. На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности. ЕС ведет переоценку отношений с Беларусью", – говорится в заявлении.

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Напомним, тайная "инаугурация" нелегитимного президента Александра Лукашенко вызвала бурную реакцию не только оппозиции в самой Беларуси, но и политиков демократических государств мира. Многие страны ЕС заявили, что не признают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Александра Лукашенко в Минске никоим образом не означает, что его можно признать легитимным президентом Беларуси.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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ЕС Александр Лукашенко Жозеп Боррель

Источник: Сегодня

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