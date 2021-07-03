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В ЕС запретили продажу одноразовых пластиковых товаров

3 июля 2021 21:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

С сегодняшнего дня в Евросоюзе запрещено торговать одноразовой пластиковой посудой – предприниматели должны перейти на стекло или металл

Мужчина с пластиковым стаканом. Фото: Жить здорово

Мужчина с пластиковым стаканом. Фото: Жить здорово

В странах Евросоюза с сегодняшнего дня полностью запрещено торговать одноразовой пластиковой продукцией. Соответствующую директиву ЕС о запрете пластиковой посуды приняли в 2019 году.

Об этом сообщает DW.

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Запрет касается одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек, палочек для размешивания и держания надувных шариков. Также нельзя больше продавать одноразовые контейнеры для еды и для напитков, изготовленные из пенопласта. Предприниматели теперь должны переходить на альтернативу из стекла и металла.

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Кроме того, запрещены к продаже тарелки и другая посуда из пластмассы на биологической основе или из биоразлагаемого пластика. Правила касаются и одноразовой посуды из бумаги, содержащей пластиковый слой или покрытой пластиковой пленкой.

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Одноразовую продукцию, остающуюся на складах, разрешено распродать. В Немецкой торговой ассоциации исходят из того, что речь идет "о еще большом количестве" остатков нереализованного одноразового пластика, однако точных данных об объемах назвать не берутся.

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Ранее мы писали, что в Евросоюзе официально запустили COVID-сертификаты.

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