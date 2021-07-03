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В ЄС заборонили продаж одноразових пластикових товарів

3 липня 2021 21:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

З сьогоднішнього дня в Євросоюзі заборонено торгувати одноразовим пластиковим посудом – підприємці повинні перейти на скло або метал

Чоловік з пластиковим стаканом. Фото: Жити здорово

Чоловік з пластиковим стаканом. Фото: Жити здорово

У країнах Євросоюзу з сьогоднішнього дня повністю заборонено торгувати одноразовою пластиковою продукцією. Відповідну директиву ЄС про заборону пластикового посуду взяли в 2019 році.

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Про це повідомляє DW.

Заборона стосується одноразових ложок, виделок, ножів, тарілок, соломинок для пиття, ватних паличок, паличок для розмішування та тримання надувних кульок. Також не можна більше продавати одноразові контейнери для їжі і для напоїв, виготовлені з пінопласту. Підприємці тепер повинні переходити на альтернативи зі скла і металу.

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Крім того, заборонені до продажу тарілки та інший посуд з пластмаси на біологічній основі або біоразлагаемого пластика. Правила стосуються і одноразового посуду з паперу, що містить пластиковий шар або покритої пластиковою плівкою.

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При цьому одноразові продукти, що залишаються на складах, дозволено розпродати. У Німецькій торгової асоціації виходять з того, що мова йде "про ще великій кількості" залишків нереалізованого одноразового пластику, однак точних даних про обсяги назвати не беруться.

Раніше ми писали, що в Євросоюзі офіційно запустили COVID-сертифікати.

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