В ЄС заборонили продаж одноразових пластикових товарів

З сьогоднішнього дня в Євросоюзі заборонено торгувати одноразовим пластиковим посудом – підприємці повинні перейти на скло або метал

Чоловік з пластиковим стаканом. Фото: Жити здорово

У країнах Євросоюзу з сьогоднішнього дня повністю заборонено торгувати одноразовою пластиковою продукцією. Відповідну директиву ЄС про заборону пластикового посуду взяли в 2019 році.

Реклама

Про це повідомляє DW.

Заборона стосується одноразових ложок, виделок, ножів, тарілок, соломинок для пиття, ватних паличок, паличок для розмішування та тримання надувних кульок. Також не можна більше продавати одноразові контейнери для їжі і для напоїв, виготовлені з пінопласту. Підприємці тепер повинні переходити на альтернативи зі скла і металу.

Читайте також: Євросоюз схвалив новий пакет санкцій проти Білорусі

Крім того, заборонені до продажу тарілки та інший посуд з пластмаси на біологічній основі або біоразлагаемого пластика. Правила стосуються і одноразового посуду з паперу, що містить пластиковий шар або покритої пластиковою плівкою.

Реклама

При цьому одноразові продукти, що залишаються на складах, дозволено розпродати. У Німецькій торгової асоціації виходять з того, що мова йде "про ще великій кількості" залишків нереалізованого одноразового пластику, однак точних даних про обсяги назвати не беруться.

Раніше ми писали, що в Євросоюзі офіційно запустили COVID-сертифікати.