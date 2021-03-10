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В Германии обнаружен новый коронавирус из двух других мутаций

10 марта, 00:09

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Новый необычный вариант уже пробрался в США, Британию, Данию и другие страны

В Германии обнаружили первый официальный случай заражения так называемым "комбивирусом" – мутировавшим коронавирусом, который сочетает в себе модификации и "британского", и "южноафриканского" штамма.

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Об этом сообщает Spiegel.

Инфицированный человек прилетел в Берлин из Саксонии – особую инфекцию у него обнаружили при проверке в берлинском аэропорту.

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Новую мутацию уже назвали B.1.525 и уже фиксировали в других странах, например в Дании, Италии, Нигерии, Норвегии, Канаде, Великобритании и США.

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Особенность варианта B.1.525 заключается в сочетании решающих генных изменений, влияющих на так называемый белок-шип, при помощи которого инфекция проникает в клетки организма.

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Считается, что он совмещает в себе некоторые характеристики других штаммов – повышенную заразность "британской" мутации B.1.1.7 и повышенную устойчивость против антител "южноафриканского" варианта E484K.

Впрочем, с уверенностью говорить об опасности этой мутации нельзя – точных данных на этот счет все еще недостаточно.

Как мы уже писали, в этом месяце правительство Германии продлило, но смягчило локдаун из-за коронавируса.

Напомним, что в Украине ранее тоже обнаружили новый штамм коронавируса. Медики рассказали о других симптомах, которые наблюдаются у заболевших.

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Германия штамм мутация коронавирус COVID-19
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