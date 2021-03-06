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В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подростка

6 марта, 08:08

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Состояние парня улучшается

В Париже 15-летнего украинца Юрия Симканича, которого жестоко избили у Эйфелевой башни, выписали из больницы.

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Об этом сообщила представитель украинской общины в Париже Мария Диамант, пишет "Укринформ".

Она рассказала, что парень все еще в сложном психологическом состоянии, однако держится достойно.

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"Состояние улучшается. Сегодня он вышел из больницы", – рассказала она.

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Кроме того, Юрия уже допросила французская полиция.

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"Юрчик был серьезным и выстоял достойно. Но дальнейшая ночь была адской: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время", - высказалась Диамант.

Напомним, 15 января в районе торгового центра Beaugrenelle неподалеку от Эйфелевой башни в Париже произошла массовая драка с участием примерно 20 человек. В результате подросток получил многочисленные травмы: переломы рук, пальцев, рук, в нескольких местах пробит череп.

Как оказалось, восемь из девяти нападавших были несовершеннолетние. Пятеро из обвиняемых находятся под стражей, четверо – под судебным надзором. Им уже предъявили обвинения.

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Франция Париж избиение больницы подросток
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