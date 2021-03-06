У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підлітка

У Парижі 15-річного українця Юрія Симканича, якого жорстоко побили біля Ейфелевої вежі, виписали з лікарні.

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Про це повідомила представник української громади в Парижі Марія Діамант, пише "Укрінформ".

Вона розповіла, що хлопець все ще у складному психологічному стані, проте тримається гідно.

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"Стан поліпшується. Сьогодні він вийшов з лікарні", – розповіла вона.

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Крім того, Юрія вже допитала французька поліція.

"Юрчик був серйозним і вистояв достойно. Але подальша ніч була пекельна: кошмари, страх, біль. Усе наклалося разом: і одночасно наслідки, і майбутнє, яке буде непростим для Юрія ще довгий час", – сказала Діамант.

Нагадаємо, 15 січня в районі торгового центру Beaugrenelle неподалік Ейфелевої вежі в Парижі сталася масова бійка за участю приблизно 20 осіб. У результаті підліток отримав численні травми: переломи рук, пальців, рук, у декількох місцях пробитий череп.

Як виявилося, вісім з дев'яти нападників були неповнолітніми. П'ятеро з обвинувачених перебувають під вартою, четверо – під судовим наглядом. Їм вже пред'явили звинувачення.

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