Звіряче побиття 15-річного українця: які обвинувачення оголосили паризькій банді

Затриманим за жорстоке побиття 15-річного українського підлітка Юрія Крученика в Парижі оголосили обвинувачення.
Про це повідомив французький телеканал BFM, посилаючись на джерело в судовій системі.
Восьмеро з дев'ятьох нападників, як виявилося, неповнолітні. Наразі п'ятеро з обвинувачених перебувають під вартою, четверо – під судовим наглядом.
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Сьогодні вранці їм усім оголосили обвинувачення:
- за замах і співучасть у замаху;
- участь у злочинній банді;
- вчинення злочинів, пов'язаних з крадіжками.
Нагадаємо, Юрій дістав масові травми: переломи рук, пальців, у декількох місцях пробитий череп. Хлопець утратив багато крові й деякий час був у комі. ЗМІ говорять про вендету.
Раніше французькі правоохоронці затримали групу підозрюваних у побитті українського підлітка Юрія Крученика, яке сталося два тижні тому в Парижі.
Український підліток Юрій Крученик, якого жорстоко побили в Парижі, переніс уже дві операції. Як просувається розслідування, дивіться в сюжеті:
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