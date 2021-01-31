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Звіряче побиття 15-річного українця: які обвинувачення оголосили паризькій банді

31 січня, 13:17

Ольга Литвин Ольга Литвин

Восьмеро з дев'ятьох нападників були неповнолітніми

Затриманим за жорстоке побиття 15-річного українського підлітка Юрія Крученика в Парижі оголосили обвинувачення.

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Про це повідомив французький телеканал BFM, посилаючись на джерело в судовій системі.

Восьмеро з дев'ятьох нападників, як виявилося, неповнолітні. Наразі п'ятеро з обвинувачених перебувають під вартою, четверо – під судовим наглядом.

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Сьогодні вранці їм усім оголосили обвинувачення:

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  • за замах і співучасть у замаху;
  • участь у злочинній банді;
  • вчинення злочинів, пов'язаних з крадіжками.
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Нагадаємо, Юрій дістав масові травми: переломи рук, пальців, у декількох місцях пробитий череп. Хлопець утратив багато крові й деякий час був у комі. ЗМІ говорять про вендету.

Раніше французькі правоохоронці затримали групу підозрюваних у побитті українського підлітка Юрія Крученика, яке сталося два тижні тому в Парижі.

Український підліток Юрій Крученик, якого жорстоко побили в Парижі, переніс уже дві операції. Як просувається розслідування, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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Франція Париж побиття підліток українці за кордоном
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