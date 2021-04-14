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В Польше копы разогнали протест против локдауна: видео

14 апреля, 17:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Поляки требуют отменить действующие жесткие ограничения из-за коронавируса – всех недовольных полиция встретила с дубинками

В Польше, где все еще действует жесткий карантин, правоохранители стали силой разгонять недовольных граждан.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Яна Лукьянец.

На сегодняшний день в стране запрещена работа всех магазинов, кроме продовольственных, любые праздничные или спортивные мероприятия, а обучение проходит дистанционно.

Видео: Сегодня

Но поляки и, в частности, молодежь, с этим не согласны – они выходят на улицы с призывами отменить карантинные ограничения. Полиция разгоняет их дубинками, а самых активных задерживает.

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Стоит отметить, что на этой неделе польское правительство продлило действие карантина, но уже с 19 апреля в стране планируют послабления – откроют детские сады и разрешат занятия спортом на открытом воздухе для групп до 25 человек. А с 3 мая планируется открытие отелей.

За все время пандемии COVID-19 в Польше зарегистрировали более 2 млн случаев заражения, а более 50 тыс. человек умерли.

По состоянию на 12 апреля в стране вакцинировали более 5,5 млн человек и только у 51 тыс. после прививки обнаружили коронавирус. Таким образом, эффективность вакцинации в стране составила 99%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Польша карантин коронавирус акции протеста

Источник: Сегодня

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