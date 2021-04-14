У Польщі копи розігнали протест проти локдауну: відео

Поляки вимагають скасувати чинні жорсткі обмеження через коронавірус – всіх невдоволених поліція зустріла кийками

В Польщі, де все ще діє жорсткий карантин, правоохоронці стали силою розганяти незадоволених громадян.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Яна Лук'янець.

На сьогодні в країні заборонена робота всіх магазинів, крім продовольчих, будь-які святкові або спортивні заходи, а навчання проходить дистанційно.

Відео: Сьогодні

Та поляки і, зокрема, молодь, з цим не згодні – вони виходять на вулиці із закликами скасувати карантинні обмеження. Поліція розганяє їх кийками, а найактивніших затримує.

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Варто зазначити, що цього тижня\ польський уряд продовжив дію карантину, але вже з 19 квітня в країні планують послаблення – відкриють дитячі садки і дозволять заняття спортом на відкритому повітрі для груп до 25 осіб. А з 3 травня планується відкриття готелів.

За весь час пандемії COVID-19 в Польщі зареєстрували понад 2 млн випадків зараження, а понад 50 тис. осіб померли.

Станом на 12 квітня в країні вакцинували понад 5,5 млн осіб і лише у 51 тис. після щеплення виявили коронавірус. Отже, ефективність вакцинації в країні становила 99%.

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