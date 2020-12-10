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В Польше вакцинацию от COVID-19 планируют начать в январе

10 декабря, 05:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вакцины будут доступны в поликлиниках, больницах и мобильных пунктах вакцинации

Польша ожидает первые вакцины от коронавируса уже в январе.

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Об этом заявил вице-министр здравоохранения Польши Вальдемар Краско, передает "Польское радио".

По его словам, вакцинация также может начаться в январе. Кроме того, дата получения вакцин будет зависеть от даты их утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам и от поставок производителей.

Вакцины будут доступны в поликлиниках, больницах и мобильных пунктах вакцинации.

"Конечно тогда мы хотим вакцинировать группу наибольшего риска. На так называемом нулевом этапе надо вакцинировать прежде всего медицинский персонал", – сказал Краско.

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Вице-министр здравоохранения подчеркнул, что правило находиться в масках в публичных местах сохранится даже для тех, кто уже будет вакцинирован от коронавируса.

Ранее мы писали о том, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Греция продлила карантин еще на неделю – до 14 декабря.

Также напомним, правительство Италии для борьбы с распространением коронавируса приняло решение ввести жесткие ограничительные меры на время праздников.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Польша карантин вакцинация коронавирус
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