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В Португалии в больницах заканчиваются места для тяжелобольных COVID-19

31 января, 00:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Осталось 7 свободных коек

В Португалии Министерство здравоохранения сообщило в субботу о катастрофической ситуации с койко-местами для интенсивной терапии в случае тяжелого течения заболевания COVID-19.

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Об этом сообщает DW.

По данным министерства, на 10 млн жителей Португалии на материковой части страны размещено 850 необходимых койко-мест из них 843 заняты.

В то же время еще 420 коек интенсивной терапии зарезервированы для других видов заболеваний.

Издание отмечает, что если еще в конца сентября 2020 статистика новых выявленных случаев коронавируса была относительно невысокой, то сейчас в Португалии наблюдается стремительный рост темпов распространения COVID-19.

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Усугубляет ситуацию еще и то, что в стране свирепствует британский вариант коронавируса, который значительно заразнее, а возможно, и значительно опаснее прежнего.

В Министерстве здравоохранения Португалии сообщили, что в течение последних 24 часов в стране было зафиксировано 12 435 новых случаев инфицирования и 293 смерти, связанных с вирусом. В общем с начала пандемии в стране заразилось 711 000 человек, умерло 12 179.

Напомним, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Португалия ввела ограничения для граждан, желающих поехать за границу.

Мы также сообщали, что Португалия оказалась среди лидеров по смертности от коронавируса, когда там за сутки умерло 167 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Португалия больницы койки коронавирус
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