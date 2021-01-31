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У Португалії в лікарнях закінчуються місця для важкохворих на COVID-19

31 січня, 00:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Залишилося 7 вільних ліжок

У Португалії Міністерство охорони здоров'я повідомило в суботу про катастрофічну ситуацію з ліжко-місцями для інтенсивної терапії в разі важкого перебігу захворювання на COVID-19.

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Про це повідомляє DW.

За даними міністерства, на 10 млн жителів Португалії на материковій частині країни розміщено 850 необхідних койко-місць з них 843 зайняті.

Водночас ще 420 ліжок інтенсивної терапії зарезервовані для інших видів захворювань.

Видання зазначає, що якщо ще наприкінцы вересня 2020 року статистика нових виявлених випадків коронавірусу була відносно невисокою, то зараз у Португалії спостерігається стрімке зростання темпів поширення COVID-19.

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Ускладнює ситуацію ще й те, що в країні лютує британський варіант коронавірусу, який значно заразніший, а можливо, і значно небезпечніший, ніж раніше.

У Міністерстві охорони здоров'я Португалії повідомили, що протягом останніх 24 годин у країні було зафіксовано 12 435 нових випадків інфікування і 293 смерті, пов'язаних із вірусом. Загалом з початку пандемії в країні заразилося 711 тис. людей, померло 12 179.

Нагадаємо, через несприятливу епідеміологічну ситуацію Португалія ввела обмеження для громадян, які бажають поїхати за кордон.

Ми також повідомляли, що Португалія опинилася серед лідерів за смертністю від коронавірусу, коли там за добу померло 167 людей.

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Португалія лікарні ліжка коронавірус
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