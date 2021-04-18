В Праге стены посольства РФ облили "кровью" погибших (фото)

По словам задержанных, кетчуп символизирует кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице

В Праге правоохранители задержали семь человек, которые облили кетчупом стены посольства России.

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Об этом сообщает Aktualne.

"Полиция задержала семь граждан, которые в ночь на воскресенье облили стены посольства РФ кетчупом. Ведется расследование. Против них возбуждено дело об административном правонарушении", – заявил представитель полиции Ян Данек.

Здание уже очистили. По словам задержанных, кетчуп символизирует кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии.

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Источник: соцсети

Как сообщалось ранее, Чехия высылает 18 российских дипломатов – их считают работниками спецслужб, которые действовали под прикрытием.

Кроме того, во взрывах на военных складах в Чехии появились подозреваемые. Это российские грушники Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые под псевдонимами Руслан Боширов и Александр Петров организовали покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

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