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У Празі стіни посольства РФ облили "кров'ю" загиблих (фото)

18 квітня, 11:57

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами затриманих, кетчуп символізує кров загиблих у 2014 році під час вибуху складу боєприпасів у селі Врбетіце

У Празі правоохоронці затримали сімох осіб, які облили кетчупом стіни посольства Росії.

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Про це повідомляє Aktualne.

"Поліція затримала сімох громадян, які в ніч на неділю облили стіни посольства РФ кетчупом. Ведеться розслідування. Проти них порушено справу про адміністративне правопорушення", – заявив представник поліції Ян Данек.

Будівлю вже очистили. За словами затриманих, кетчуп символізує кров загиблих у 2014 році під час вибуху складу боєприпасів у селі Врбетіце на сході Чехії.

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Як повідомлялося раніше, Чехія висилає 18 російських дипломатів – їх вважають працівниками спецслужб, які діяли під прикриттям.

Крім того, у вибухах на військових складах у Чехії з'явилися підозрювані. Це російські грувці Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін, які під псевдонімами Руслан Боширов і Олександр Петров організували замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

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Чехія Прага посольство Росії
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