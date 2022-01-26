В Румынии готовятся к увеличению войск НАТО из-за российской угрозы

Президент Румынии прокомментировал военное присутствие РФ в Черноморском регионе

Клаус Йоханнис заявил о необходимости солидарности / Фото: Коллаж: Сегодня

Румыния готова к тому, чтобы увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает "РБК-Украина".

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"Мы готовы принять усиленное присутствие союзников на нашей территории", – сказал он.

Безопасность региона

Президент Румынии также заявил о необходимости солидарности в рамках НАТО и ЕС и прокомментировал действия России.

"Массовое наращивание Россией военного присутствия в Черноморском регионе влияет на международную безопасность. Эти действия России повышают вероятность применения силы против Украины", – отметил он.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, фото – flickr.com/eppofficial

По его словам, в Румынии не должны бояться возможной войны:

"Румыния, как член НАТО, пользуется всеми гарантиями безопасности. Я заверяю румынских граждан, что мы вместе с нашими союзниками готовы обсуждать, решать и осуществлять наилучшие меры для нашей безопасности, для безопасности всех".

Что еще говорят на Западе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сейчас в Великобритании объединяют усилия западных стран, чтобы разработать новые санкции против Российской Федерации. При этом он назвал ситуацию на границах Украины "кризисом".

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В свою очередь ответственная за переговоры об Украине и НАТО на переговорах с Россией Венди Шерман заявила, что Россия может начать наступательные действия на Украину в феврале.

Политик заявила, что необходимо постоянно говорить о поддержке Украины.

Ответ из Москвы

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов.

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Первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о необходимости помочь так называемым "ЛНР" и "ДНР" отдельными видами вооружения. По его словам, это необходимо для повышения обороноспособности этих образований и сдерживания "агрессии Киева".

Напомним, глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дал совет Российской Федерации на фоне ее планов. По его словам, попытки психологического давления на Украину продолжаются. Стефанчук предложил России сосредоточиться на своих проблемах.

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