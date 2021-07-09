В Швеции разбился самолет. Никто не выжил (фото)

Самолет загорелся после аварии, причина аварии пока не известна. На месте происшествия работают специалисты

Самолет рухнул вскоре после взлета. Фото: коллаж "Сегодня"

У аэропорта города Эребру в Швеции вскоре после взлета упал самолет, в результате чего погибли девять человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

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"Это очень серьезный несчастный случай. Все, кто находился на борту разбившегося самолета, погибли", – говорится в сообщении.

Обломки самолета. Фото: Reuters

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Отмечается, что на борту самолета DHC-2 Turbo Beaver в момент аварии находились восемь парашютистов и один пилот. Самолет рухнул вскоре после взлета недалеко от взлетно-посадочной полосы и загорелся.

"С большой печалью и скорбью я получил трагическую информацию об авиакатастрофе в Эребру. Мои мысли с жертвами, их семьями и близкими в это очень трудное время", – написал премьер-министр Стефан Левен в Twitter.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке нашли тела девяти погибших при крушении самолета Ан-26.

Также напомним, на Филиппинах разбился военный самолет – несколько десятков человек погибли.

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