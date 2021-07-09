У Швеції розбився літак. Ніхто не вижив (фото)

Літак загорівся після аварії, причина аварії поки не відома. На місці події працюють фахівці

Літак впав незабаром після зльоту. Фото: колаж "Сегодня"

У аеропорту міста Еребру в Швеції незабаром після зльоту впав літак, внаслідок чого загинули дев'ятеро осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

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"Це дуже серйозний нещасний випадок. Всі, хто перебував на борту літака, що розбився, загинули", – йдеться в повідомленні.

Уламки літака. Фото: Reuters

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Зазначається, що на борту літака DHC-2 Turbo Beaver в момент аварії перебували вісім парашутистів і один пілот. Літак впав незабаром після зльоту неподалік злітно-посадкової смуги і загорівся.

"З великим сумом і скорботою я отримав трагічну інформацію про авіакатастрофу в Еребру. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та близькими в цей дуже важкий час", – написав прем'єр-міністр Стефан Левен в Twitter.

Раніше ми повідомляли, що на Камчатці знайшли тіла дев'яти загиблих під час катастрофи літака Ан-26.

Також нагадаємо, на Філіппінах розбився військовий літак – кількадесят осіб загинули.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: