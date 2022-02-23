Венгрия отвернулась от Путина, поддержав Украину

Будапешт не стал накладывать вето на санкции против Кремля и его друзей

На этот раз Будапешт встал на сторону Киева / Коллаж "Сегодня"

Венгрия оказалась на стороне всего Европейского Союза, который официально ввел расширенные санкции против России, депутатов Госдумы, пропагандистов и олигархов за признание сепаратистских образований на Донбассе. Несмотря на дружественные отношения с Москвой, нежелание видеть Украину в НАТО, Будапешт не стал накладывать вето на решение ЕС.

Венгерское правительство на своей странице в Фейсбуке сообщило, что в поддержку суверенитета Украины они не стали накладывать вето на решение Совета Европы.

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