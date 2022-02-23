Угорщина відвернулася від Путіна, підтримавши Україну

Угорщина опинилася на боці всього Європейського Союзу, який офіційно ввів розширені санкції проти Росії, депутатів Держдуми, пропагандистів та олігархів за визнання сепаратистських утворень на Донеччині. Незважаючи на дружні стосунки з Москвою, небажання бачити Україну в НАТО, Будапешт не став накладати вето на рішення ЄС.
Угорський уряд на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що на підтримку суверенітету України вони не накладали вето на рішення Ради Європи.
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Складні стосунки
- На початку лютого стало відомо, що саме Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру кібероборони НАТО, що могло б суттєво допомогти ЗС України у війні з Росією.
- На початку року глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна погодиться на вступ України в НАТО після виконання деяких умов, одна з яких – вирішення проблеми із правами національних меншин.
- 14 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вторгнення Росії в Україну може призвести до хвилі із сотень тисяч українських біженців, які хлинуть у країну і тому необхідно не допустити військових дій.
- Відносини між Україною та Угорщиною погіршилися після ухвалення Верховною Радою закону про освіту у вересні 2017 року. Угорщина вважає, що закон порушує право етнічних угорців здобувати освіту своєю рідною мовою.
- Весною 2014 року, у розпал війни на Донбасі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зажадав автономії для угорців Закарпаття.