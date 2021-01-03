Українська
$ 28,27
34,74
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Вирус-мутант из Британии завезли еще в одну страну

3 января, 19:34

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Все инфицированные ранее вернулись из Соединенного Королевства

"Британский" штамм коронавируса, впервые подтвердили еще в одной стране Европейского Союза – 12 случаев инфицирования обнаружили на Кипре.

Реклама

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Министерстве здравоохранения этой страны.

Отмечается, что все зараженные ранее прибыли из Соединенного Королевства после 20 декабря.

Читайте также: "Британский" коронавирус обнаружили еще в двух странах

"Все положительные образцы прибывших из Соединенного Королевства были отправлены в Кипрский институт неврологии и генетики ... В 12 из 19 образцов, исследованных с 6 по 20 декабря 2020 года, был идентифицирован штамм VOC 202012/01", – отмечается в заявлении Минздрава Кипра.

В тренде
Почти каждый десятый брак в Германии – однополый
Реклама

Тестирование проводилось в рамках широкой программы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Напомним, в декабре на Кипре началась программа массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Одним из тех, кому ввели препарат Pfizer/BioNTech, оказался президент Никос Анастасиадис.

Мы также писали, что в Италии обнаружили очередной штамм коронавируса COVID-19, очень похожий на распространяющийся сейчас в Великобритании, но не идентичный ему.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Кипр штамм мутация коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2Экономика
В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцину
В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцинуЕвросоюз
Из проекта
Из проекта "Северный поток-2" выходит один из ключевых игроковСША
Вакцину от COVID-19 доставили во все страны ЕС
Вакцину от COVID-19 доставили во все страны ЕСЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять