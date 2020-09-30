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Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – Макрон

30 сентября, 12:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент Франции раскритиковал «воинственные заявления» Турции

Конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха нельзя разрешить без России. Франция также будет делать все для урегулирования ситуации.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, трансляцию вел канал LTV.

Макрон также раскритиковал "воинственные заявления" Турции, которая подталкивает Азербайджан "отвоевать" Нагорный Карабах.

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Обращаясь к Армении, Макрон заявил, что "Франция сыграет свою роль" и будет следить за соблюдением суверенитета и не потерпит никаких заявлений в пользу эскалации.

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Напомним, Турция заявила, что готова поддержать Азербайджан в войне за Нагорный Карабах.

В Армении, в свою очередь, готовы позвать на помощь союзников по ОДКБ, среди которых есть и Россия.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Россия Азербайджан Армения Турция Франция нагорный карабах Эммануэль Макрон
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