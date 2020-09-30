Армения может задействовать российскую военную базу в конфликте за Карабах

В войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах Армения может задействовать российскую военную базу, которая находится на ее территории. Эта база является неотъемлемой частью системы безопасности страны.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает "Интерфакс".
Пока, по его словам, нет необходимости привлекать к конфликту российских военных, "но у нас непредсказуемая ситуация и никто в точности не может предсказать дальнейшее развитие".
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Пашинян также заявил, что Армения пока не намерена просить помощи у союзников по Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вооруженные силы Армении способны защищать безопасность страны, добавил он.
Премьер Армении добавил, что его страна может признать "независимость" Нагорного Карабаха и заключить с ним оборонное соглашение.
Напомним, Турция заявила, что готова помочь Азербайджану в войне с Арменией за Нагорный Карабах.
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