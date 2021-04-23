Во Франции мигрант перерезал горло сотруднице полиции

Выходец из Туниса пришел в отделение полиции и напал на правоохранительницу – его застрелили на месте, но женщину спасти не успели

Французские правоохранители расследуют убийство сотрудницы полиции в городе Рамбуйе.

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Об этом сообщает France Bleu.

Инцидент произошел днем 23 апреля – около 14:20 по местному времени иммигрант из Туниса пришел в полицейский участок, на сотрудницу которого сразу же напал.

Предполагается, что жертва была случайной – злоумышленник атаковал первого человека, который попался ему на глаза.

Он нанес ей ножевое ранение по горло и после недолгих реанимационных мероприятий пострадавшая скончалась.

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Злоумышленника застрелили на месте. Им оказался 36-летний мужчина, прежде неизвестный спецслужбам. Во Францию он приехал из Туниса в 2009 году и жил на законных основаниях.

Следователи изучают вероятность теракта, однако пока что подтверждения этой версии не поступало. Расследованием случившегося занимается антитеррористическая прокуратура.

На место преступления прибыли премьер-министр Жан Кастекс и глава МВД Жеральд Дарманен.

"Только что Республика лишилась одной из своих героинь в результате варварского и бесконечно трусливого инцидента. Я хочу выразить ее близким поддержку всей нации. Нашим силам безопасности я хочу сказать, что разделяю их эмоции и возмущение", – написал в Twitter премьер.

Напомним, что в октябре во французской Ницце произошел другой теракт: мужчина ворвался в собор и убил двух человек. Еще один человек был ранен и скончался уже за пределами церкви.

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В тот же день нападение произошло в городе Авиньон, а в Саудовской Аравии мужчина ранил охранника французского посольства. Еще две атаки – в Лионе и в пригороде Парижа удалось предотвратить.

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