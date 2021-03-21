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Жителям Греции с апреля будут выдавать бесплатные тесты на COVID-19

21 марта, 07:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Застрахованные граждане смогут ежемесячно получать по четыре теста

Жителям Греции с апреля начнут бесплатно раздавать наборы для самостоятельного тестирования на коронавирус.

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Об этом сообщили в офисе греческого премьер-министра, передает DW.

Каждый житель Греции, у которого есть номер социального страхования сможет получать в аптеке по четыре теста в месяц. При этом в случае положительного результата об этом надо будет уведомить власти.

Греческое правительство утверждает, что Греция – первая страной в Европе, которая сделала тесты настолько доступными и бесплатными.

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Напомним, власти Греции собираются к середине мая открыть границы для иностранных туристов, до тех пор эпидемиологические ограничения будут постепенно сниматься.

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Мы также писали, что в Польше в магазинах одной из торговых сетей появятся экспресс-тесты на коронавирус. Для того чтобы провериться в домашних условиях понадобиться лишь капля крови, а результат будет известен уже через 10 минут.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Греция тестирование тесты коронавирус анализ
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