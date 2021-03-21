Жителям Греции с апреля будут выдавать бесплатные тесты на COVID-19

Жителям Греции с апреля начнут бесплатно раздавать наборы для самостоятельного тестирования на коронавирус.

Реклама

Об этом сообщили в офисе греческого премьер-министра, передает DW.

Каждый житель Греции, у которого есть номер социального страхования сможет получать в аптеке по четыре теста в месяц. При этом в случае положительного результата об этом надо будет уведомить власти.

Греческое правительство утверждает, что Греция – первая страной в Европе, которая сделала тесты настолько доступными и бесплатными.

Напомним, власти Греции собираются к середине мая открыть границы для иностранных туристов, до тех пор эпидемиологические ограничения будут постепенно сниматься.

Реклама

Мы также писали, что в Польше в магазинах одной из торговых сетей появятся экспресс-тесты на коронавирус. Для того чтобы провериться в домашних условиях понадобиться лишь капля крови, а результат будет известен уже через 10 минут.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама