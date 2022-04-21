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Арестович рассказал, что не так с видео встречи Путина с Шойгу

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 23:55
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Видео могло быть фейковым
Арестович рассказал, почему встреча Путина с Шойгу была странной/Фото: коллаж: "Сегодня"
Арестович рассказал, почему встреча Путина с Шойгу была странной/Фото: коллаж: "Сегодня"

Видео встречи президента России Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу активно обсуждают в Сети. На нем российский президент выглядел слишком странно.

Поведение Путина прокомментировал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

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"Путин вцепился рукой в стол, у него задраны штаны, слишком короткие, у него удлинённые виски, как будто он не стригся давно", — сказал Арестович.

Также он обратил внимание на Шойгу.

"В какой-то момент мелькают квадратики в районе головы, что вызывает ощущения, что его цифровизовали, как стюардесс", — отметил Арестович.

Кроме того, министр обороны РФ был в гражданской одежде.

Видео могло быть фейковым

Видео встречи президента России Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу в Москве могло быть фейковым.

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Интернет-пользователи обратили внимание, что голова Путина на видео двигается отдельно от тела, также заметили необычную для президента РФ сутулость и напряженную позу. Это свидетельствует о том, что видео – некачественно смонтированная подделка. В пользу данной версии говорят и слухи о том, что Путин давно не покидает пределов своего секретного бункера на Урале, откуда и управляет Россией.

"У Путина на встрече с Шойгу голова опять "в голограмму играла". Чуваки, да купите уже нормальный хромакей и наймите адекватного режиссёра монтажа", – пишет Telegram-канал "Труха".

Как известно, 21 апреля российские СМИ сообщили о встрече Путина и Шойгу, на которой обсуждалась война в Украине.

Министр обороны РФ доложил Путину о якобы взятии Мариуполя и тут же добавил, что в городе продолжают держать оборону "более двух тысяч" украинских военных. Путин заявил, что войска РФ не должны штурмовать "Азовсталь" и приказал заблокировать промзону "чтобы муха не пролетела".

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