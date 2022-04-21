Арестович розповів, що не так з відео зустрічі Путіна із Шойгу

Відео могло бути фейковим

Арестович розповів, чому зустріч Путіна із Шойгу була дивною/Фото: колаж: "Сьогодні"

Відео зустрічі президента Росії Володимира Путіна з міністром оборони Сергієм Шойгу активно обговорюють у Мережі. На ньому російський президент виглядав надто дивно.

Поведінку Путіна прокоментував радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "ФЕЙГІН LIVE".

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"Путін вчепився рукою в стіл, у нього задерті штани, надто короткі, у нього видовжені скроні, ніби він не стригся давно", — сказав Арестович.

Також він звернув увагу на Шойгу.

"У якийсь момент миготять квадратики в районі голови, що викликає відчуття, що його цифровізували, як стюардес", — зазначив Арестович.

Крім того, міністр оборони РФ був у цивільному одязі.

Відео могло бути фейковим

Відео зустрічі президента Росії Володимира Путіна з міністром оборони Сергієм Шойгу у Москві могло бути фейковим.

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Інтернет-користувачі звернули увагу, що голова Путіна на відео рухається окремо від тіла, також помітили незвичну для президента РФ сутулість та напружену позу. Це свідчить про те, що відео – неякісно змонтована підробка. На користь цієї версії свідчать і чутки про те, що Путін давно не залишає меж свого секретного бункера на Уралі, звідки і керує Росією.

"У Путіна на зустрічі з Шойгу голова знову "в голограму грала". Чуваки, та купіть вже нормальний хромакей і найміть адекватного режисера монтажу", – пише Telegram-канал "Труха".

Як відомо, 21 квітня російські ЗМІ повідомили про зустріч Путіна та Шойгу, на якій обговорювалася війна в Україні.

Міністр оборони РФ доповів Путіну про нібито взяття Маріуполя й одразу додав, що у місті продовжують тримати оборону "понад дві тисячі" українських військових. Путін заявив, що війська РФ не повинні штурмувати "Азовсталь" і наказав заблокувати промзону "щоб муха не пролетіла".

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