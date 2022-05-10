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Армия Путина плохо вооружена, аморальна и смехотворна. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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10 мая, 13:00
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Российская армия прогнила от начальника Генштаба генерала Герасимова до самого низа. Фото: коллаж "Сегодня"
Российская армия прогнила от начальника Генштаба генерала Герасимова до самого низа. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают падение российской экономики, топливный кризис в Украине и плохо вооруженную армию России.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Россию ждет падение экономики

Информагентство Bloomberg сообщает, что Министерство финансов РФ ожидает падения ВВП на 12% в 2022 году. Это станет худшим падением российской экономики с 1994 года. Если учитывать только текущие санкции, то ее прогнозируемое сокращение составляет 10,8% в 2022 году и около 5% в 2023 году.

Российские атаки вызвали топливный кризис в Украине

Американская газета The Washington Post пишет о топливном кризисе в Украине и дефиците бензина и дизтоплива на АЗС.

"Российские атаки на несколько нефтебаз и единственный полностью функционирующий НПЗ в Украине в Кременчуге усилили хроническую неэффективность и уязвимость в нефтяной промышленности страны, существовавших до того, как Путин начал войну", – говорится в статье.

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США приостановили пошлины на импорт украинской стали

Издание The Wall Street Journal информирует, что Администрация президента США Джо Байдена приостановила на год пошлины на импорт украинской стали. Этот шаг состоялся, поскольку некоторые украинские металлургические заводы снова начали функционировать, в данной отрасли работает каждый 13 украинец, сообщили в Департаменте торговли. Отмечается, что создание экспортных возможностей для этих заводов имеет важное значение для их способности продолжать нанимать своих работников и поддерживать одну из важнейших отраслей промышленности Украины.

Европа готовится к внезапному прекращению поставок российского газа

Международное агентство новостей Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщает, что европейские власти готовятся к внезапному прекращению поставок российского газа посредством экстренного пакета, который может включать в себя контроль над критически важными компаниями. Германия заявила, что хочет отказаться от российских поставок, но ожидает, что к середине 2024 года все еще будет в значительной степени зависеть от Москвы. Германия опасается, что Россия может в одностороннем порядке перекрыть поток газа. Украинские энергокомпании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго пытаются убедить западные компании прекратить покупать газ у России. Для этого они запустили проект #StopBloodyEnergy.

Армия Путина плохо вооружена, аморальна и смехотворна

Британская газета The Times пишет, что плохо вооруженные российские солдаты в Украине прибегли к "смехотворному" использованию сосновых бревен в качестве импровизированной защиты на грузовиках, бумажных карт десятилетней давности и GPS-приемников, чтобы управлять самолетами. По оценкам министра обороны Британии, войска Путина подверглись "моральному упадку" и прогнили от начальника Генштаба генерала Валерия Герасимова до самого низа.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что Вторая армия мира оказалась мыльным пузырем, и выяснял, почему Путин не объявил мобилизацию и войну Украине.

Также мы информировали, что 9 мая в городах России военные парады, посвященные 77-й годовщине Победы во Второй мировой войне прошли без демонстрации боевой авиации. Как объяснили в Кремле, воздушная часть торжественного мероприятия была отменена "из-за погодных условий". Данное заявление властей вызвало недоумение и насмешки у граждан России.

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Герої не вмирають!

Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
История героини
Хроника агрессии
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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