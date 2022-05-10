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Армія Путіна погано озброєна, аморальна та сміховинна. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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10 травня, 13:00
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Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа
Російська армія прогнила від начальника Генштабу генерала Герасимова до низу. Фото: колаж "Сьогодні"
Російська армія прогнила від начальника Генштабу генерала Герасимова до низу. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють падіння російської економіки, паливна криза в Україні та погано озброєну армію Росії.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Росію чекає падіння економіки

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Міністерство фінансів РФ очікує падіння ВВП на 12% у 2022 році. Це стане найгіршим падінням російської економіки з 1994 року. Якщо враховувати тільки поточні санкції, то її прогнозоване скорочення становить 10,8% у 2022 році та близько 5% у 2023 році.

Російські атаки викликали паливну кризу в Україні

Американська газета The Washington Post пише про паливній кризі в Україні та дефіциті бензину та дизпалива на АЗС.

"Російські атаки на кілька нафтобаз і єдиний НПЗ, що повністю функціонує, в Україні в Кременчуці посилили хронічну неефективність і вразливість у нафтовій промисловості країни, що існували до того, як Путін розпочав війну", – йдеться у статті.

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США призупинили мита на імпорт української сталі

Видання The Wall Street Journal інформує, що Адміністрація президента США Джо Байдена припинила на рік мита на імпорт української сталі. Цей крок відбувся, оскільки деякі українські металургійні заводи знову почали функціонувати, у цій галузі працює кожен 13 українців, повідомили у Департаменті торгівлі. Зазначається, що створення експортних можливостей для цих заводів має важливе значення для їхньої здатності продовжувати наймати своїх працівників та підтримувати одну з найважливіших галузей промисловості України.

Європа готується до раптового припинення постачання російського газу

Міжнародне агентство новин Reuters з посиланням на джерела в німецькому уряді повідомляє, що європейська влада готується до раптового припинення постачання російського газу за допомогою екстреного пакета, який може включати контроль над критично важливими компаніями. Німеччина заявила, що хоче відмовитися від російських поставок, але очікує, що до середини 2024 року все ще значною мірою залежатиме від Москви. Німеччина боїться, що Росія може в односторонньому порядку перекрити потік газу. Українські енергокомпанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго намагаються переконати західні компанії припинити купувати газ у Росії. Для цього вони запустили проект #StopBloodyEnergy.

Армія Путіна погано озброєна, аморальна та сміховинна

Британська газета The Times пише, що погано озброєні російські солдати в Україні вдалися до "сміхотворного" використання соснових колод як імпровізований захист на вантажівках, паперових карт десятирічної давності та GPS-приймачів, щоб керувати літаками. За оцінками міністра оборони Британії, війська Путіна зазнали "морального занепаду" і прогнили від начальника Генштабу генерала Валерія Герасимова до самого низу.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав, що Друга армія світу виявилася мильною бульбашкою, і з'ясовував, чому Путін не оголосив мобілізацію та війну Україні.

Також ми інформували, що 9 травня у містах Росії військові паради, присвячені 77-м роковинам Перемоги у Другій світовій війні пройшли без демонстрації бойової авіації. Як пояснили в Кремлі, повітряну частину урочистого заходу було скасовано "через погодні умови". Ця заява влади викликала здивування та глузування громадяни Росії.

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Дані на 9:00 10 травня
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Особовий склад 26000
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 158
Гелікоптери
4
Танки 1170
Танки
5
ББМ 2808
ББМ
6
Артилерія 519
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 185
РСЗВ
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БПЛА 380
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Кораблі/катери 12
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Герої не вмирають!

Танкіст-наставник… Олександр Цюпак – кадровий військовий, майстер-сержант, гордість 14-ї окремої механізованої бригади. Його танковий взвод кілька разів визнавався найкращим в Україні, а сам він став наставником для сотень українських танкістів. Захищаючи Київську область, екіпаж Цюпака знищив близько 10 одиниць бронетехніки ворога та відбив атаку у напрямку Макарова. Загинув унаслідок артилерійського обстрілу. Герой України. Посмертно.

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Наталія Степанівна Гошта - 96-річна жінка з Рівненщини стала "Почесним волонтером України". Вона постійно дбає про українських захисників, а зараз у власному будинку дала притулок сім'ї з Маріуполя. У 1942 році її 17-річною вивезли на примусові роботи до нацистської Німеччини. 1945-го пішки повернулася до рідного села. А зараз, в дні пам’яті і перемоги над фашизмом, каже: "Пережила Гітлера – переживу і Путіна!”
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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