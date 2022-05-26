Бункерный дед боится всех? "Раненым военным" на видео с Путиным из госпиталя оказался ФСОшник

В сети посмеялись над визитом Путина в госпиталь

В "раненом солдате" опознали участника другого видео с Путиным / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавний ролик с президентом России Владимиром Путиным, который навещает в госпитале раненых солдат, может быть постановкой. Один из участников видео ранее засветился в других роликах с российским диктатором. Об этом сообщает издание Medialeaks.

Видео вызвало подозрения у зрителей, так как военные выглядели слишком здоровыми для пострадавших. На них нет бинтов или повязок. Предполагается, что они могли быть подставными лицами в исполнении сотрудников ФСО или ФСБ.

Реклама

Также комментаторы обратили внимание, что палаты выглядят необжитыми — на койках нет ничего, кроме подушек и простыней. Сами раненые встречали президента по стойке "смирно". Посмеялись пользователи и над тем, что "солдат" могли подбирать по росту, чтобы они не выглядели выше низкорослого Путина.

"Заметили что актеров подбирают исключительно карликов, чтобы они были на таком же уровне как Путин, либо ниже?" — пишут комментаторы.

Реклама

Вид самого Путина также удивил: он выглядел сильно сгорбившимся, вероятно, из-за надетого под медицинский халат бронежилета.

По меньшей мере один из "раненых русских солдат" предположительно ранее исполнял роль рабочего на Челябинском компрессорном заводе на видео встречи с Путиным.

Реклама

Ранее мы писали: