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Дежурили всю ночь: силовики задержали корреспондента канала Навального

31 января, 10:35

Ольга Литвин Ольга Литвин

Соратник Навального объявил об изменении точки сбора протестующих и в Москве, и в Петербурге

Сегодня в Москве при выходе из дома задержали корреспондента канала штаба Навального Дмитрия Низовцева.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Апология протеста".

Полицейские всю ночь дежурили около его квартиры.

А тем временем соратник Навального Леонид Волков в эфире "Навальный Live" объявил об изменении точки сбора протестующих и в Москве, и в Петербурге.

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Напомним, сегодня сторонники арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, а также возмущенные действиями властей россияне в отношении политика и участников протестов 23 января вновь проводят акции по всей стране. Силовики задержали 419 человек, говорят правозащитники.

Вчера силовики принудили главу штаба Навального призвать россиян не выходить на сегодняшнюю акцию.

Алексей Навальный останется под стражей до 15 февраля. Так решил Московский областной суд, который рассматривал апелляцию. Смотрите в нашем сюжете:

Видео: Сегодня

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Россия задержание корреспондент Алексей Навальный
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