Я устал, я ухожу? CNN заподозрил Путина в желании уйти из власти

Этот год начался для президента России очень удачно, но пандемия коронавируса поломала его планы

2020 год стал одним из самых трудных для Владимира Путина. Возможно, президент РФ даже передумает оставаться у власти до 2036 года, следуя примеру Бориса Ельцина.

Реклама

Об этом говорится в статье на сайте американского телеканала CNN.

15 января Путин распустил правительство и предложил внести правки в Конституцию. Таким образом, обнуляется срок президентских полномочий, и потенциально он может возглавлять Россию до 2036 года.

Но чтобы окончательно закрепить поправки, нужен был референдум – его назначили на апрель. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Правительство было вынуждено отложить референдум о конституционных изменениях.

Ситуация с коронавирусом в России

Россия оказалась в первых рядах стран, где на начальном этапе стремительно развивалась эпидемия COVID-19. Пришлось экстренно закрыть границу с Китаем, а потом и с другими государствами.

Реклама

В то время Путин хвастался, что коронавирус находится "под контролем" благодаря надежным ранним мерам. Но это оказалось неправдой. Уже в апреле в Москве был зафиксирован уровень смертности примерно на 20% выше, чем в среднем за 10 лет. А власти косвенно признали, что занижали количество смертей от COVID-19.

Возник кризис в системе здравоохранения. В какой-то момент врачи перестали справляться с потоком больных. В социальных сетях они подняли тревогу по поводу недофинансирования медицины. А сообщения о падении медработников из окон и пожарах из-за неисправных вентиляторов еще больше подорвали общественное доверие к Путину.

/ Фото: Getty Images

Что произошло с экономикой

Из-за коронавируса пошла на спад экономика. Страна погрязла в рецессии. Резко упали цены на нефть, а ведь она в РФ ключевой экспортный товар.

Реклама

К середине года Всемирный банк прогнозировал, что рост ВВП России в 2020 году сократится на 6%, что является минимумом за 11 лет и будет сопровождаться всплеском безработицы и нарастанием бедности.

Это стало уже угрозой для правящей партии "Единая Россия". Ведь таким образом разрушается социальное соглашение, которое удерживало Путина у власти в течение двух десятилетий. Эксперты считают, что Путину удается столько лет возглавлять Россию благодаря некой сделке с народом – ограниченная политическая конкуренция в обмен на стабильность.

Влияние протестов и отравления Навального на престиж Путина

В июле 2020 года в Хабаровске вспыхнули протесты. Люди вышли на улицы в поддержку губернатора региона Сергея Фургала. Его арестовали и обвинили в организации убийств двух бизнесменов в 2004 и 2005 годах. Фургал отрицает причастность к убийствам. Россияне расценили это дело как политически мотивированное преследование оппонента "Единой России".

В тренде В США вакцина Moderna вызвала у врача сильную аллергию

Реклама

Путин также обеспокоен ситуацией в Беларуси. Ведь Лукашенко правил с 1994 года, но когда в 2020-м решил объявить себя победителем выборов и продлить свой президентский срок, произошло неожиданное. Народ отказался его принять и вышел на акции протеста. Теперь если Путин решит хотя бы косвенно повторить сделанное Лукашенко, то и его может ждать всенародное недовольство.

На данном этапе Кремлю удалось провести общенациональный референдум и внести изменения в Конституцию. Казалось бы, уже все позади, но возник новый кризис.

Лидер оппозиции Алексей Навальный заболел во время полета из сибирского города Томска в Москву. Эксперты считают, что его отравили. Расследование CNN-Bellingcat выявило российских специалистов, которые выслеживали заклятого врага Путина Алексея Навального до его отравления.

В Кремле отрицают любую причастность к отравлению, но российское правительство резко критикуют международные лидеры.

Таким образом, Путин с каждым днем теряет престиж и поддержку на мировом уровне. И все это происходит в 2020 году, который начался для российского президента очень удачно.

Путин может уйти по примеру Ельцина

2020 год подходит к концу. Для России и ее президента он был непростым. Эксперты подозревают, что Путин пересматривает очевидные планы остаться президентом до 2036 года. Возможен другой сценарий.

Российские законодатели разработали план возможного побега кремлевского лидера, одобрив закон, который дал бы бывшим президентам пожизненный иммунитет от уголовного преследования.

Обратим внимание, что это никоим образом не подразумевает скорого ухода президента России с поста. Для некоторых наблюдателей этот закон напомнил неожиданную передачу власти бывшим президентом России Борисом Ельциным тогдашнему премьер-министру Путину в канун Нового, 1999 года.

Примечательно, что одним из первых действий Путина на посту президента было подписание указа, дававшего Ельцину иммунитет.

REUTERS/Maxim Shemetov

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что за оппозиционером Алексеем Навальным, который выжил после отравления, ведут слежку российские спецслужбы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама