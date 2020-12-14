Колоссальный провал ФСБ: СМИ раскрыли имена отравителей Навального

За покушением на российского оппозиционера Алексея Навального в августе этого года стоят восемь служащих Федеральной службы безопасности России.
Об этом, как сообщает The Insider, свидетельствует их совместное расследование с Bellingcat, CNN и Der Spiegel.
Основную ответственность за отравление Навального нервно-паралитическим агентом "Новичок" несут Институт криминалистики ФСБ, известный как НИИ-2 ФСБ, или военчасть 34435.
Проанализировав биллинги телефонов 12 сотрудников ФСБ, которые связаны с этим институтом, удалось подтвердить, что некоторые из них активно связаны с лабораторией по отравлению химическим оружием научного центра "Сигнал".
Как показало другое расследование, именно этот центр предоставил агентам ГРУ яд "Новичок" для отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.
Журналисты утверждают, что за отравлением Навального стоят следующие сотрудники ФСБ:
- Полковник Станислав Макшаков.
- Бывший врач Олег Таякин ("Тарасов").
- Ключевой оперативник Алексей Александров ("Фролов").
- Бывший врач Иван Осипов ("Спиридонов").
- Константин Кудрявцев ("Соколов").
- Алексей Кривощеков.
- Михаил Швец ("Степанов").
- Владимир Паняев (раньше был прописан в одном доме с Навальным).
Также расследование показало, что в 2017 году, когда Навальный подал заявку на участие в президентских выборах в России, Александров, Кривощеков, Кудрявцев, Паняев, Осипов и Таякин 37 раз сопровождали его в авиарейсах, которые он совершал по РФ.
Напомним, что Алексея Навального отравили 20 августа. При перелете из Томска в Москву ему стало резко плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали. Изначально российские врачи утверждали, что у оппозиционера обмена веществ. Но в Германию у него диагностировали отравление боевым ядом "Новичок", в ОЗХО это подтвердили.
Ранее британское издание Times, ссылаясь на анонимные источники в разведке, заявило, что после этого Навального пытались отравить повторно – перед вылетом из Омска в Берлин.
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