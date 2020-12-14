Колоссальный провал ФСБ: СМИ раскрыли имена отравителей Навального

За покушением на российского оппозиционера Алексея Навального в августе этого года стоят восемь служащих Федеральной службы безопасности России.

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Об этом, как сообщает The Insider, свидетельствует их совместное расследование с Bellingcat, CNN и Der Spiegel.

Основную ответственность за отравление Навального нервно-паралитическим агентом "Новичок" несут Институт криминалистики ФСБ, известный как НИИ-2 ФСБ, или военчасть 34435.

Проанализировав биллинги телефонов 12 сотрудников ФСБ, которые связаны с этим институтом, удалось подтвердить, что некоторые из них активно связаны с лабораторией по отравлению химическим оружием научного центра "Сигнал".

Как показало другое расследование, именно этот центр предоставил агентам ГРУ яд "Новичок" для отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

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Журналисты утверждают, что за отравлением Навального стоят следующие сотрудники ФСБ:

Полковник Станислав Макшаков. Бывший врач Олег Таякин ("Тарасов"). Ключевой оперативник Алексей Александров ("Фролов"). Бывший врач Иван Осипов ("Спиридонов"). Константин Кудрявцев ("Соколов"). Алексей Кривощеков. Михаил Швец ("Степанов"). Владимир Паняев (раньше был прописан в одном доме с Навальным).

Также расследование показало, что в 2017 году, когда Навальный подал заявку на участие в президентских выборах в России, Александров, Кривощеков, Кудрявцев, Паняев, Осипов и Таякин 37 раз сопровождали его в авиарейсах, которые он совершал по РФ.

Напомним, что Алексея Навального отравили 20 августа. При перелете из Томска в Москву ему стало резко плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали. Изначально российские врачи утверждали, что у оппозиционера обмена веществ. Но в Германию у него диагностировали отравление боевым ядом "Новичок", в ОЗХО это подтвердили.

Ранее британское издание Times, ссылаясь на анонимные источники в разведке, заявило, что после этого Навального пытались отравить повторно – перед вылетом из Омска в Берлин.

Видео: Сегодня

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