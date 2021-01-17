"Его в Германии задержали?": Песков "не в курсе" ареста Навального

Пресс-секретарь Путина в отпуске не следит за происходящим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о сегодняшнем задержании в аэропорту Москвы прилетевшего из Берлина Алексея Навального.

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Об этом он заявил, отвечая на вопрос российского издания "Подъем".

"Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе", – сказал Песков.

По его словам, сегодня у него последний день отпуска и он не следил за происходящим в стране и мире.

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Напомним, в воскресенье, 17 января, российского оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" после того, как он прошел паспортный контроль.

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Его задержание официально подтвердила Федеральная служба исполнения наказаний РФ. Арест оппозиционера объяснили нарушением условий досрочного освобождения – реабилитацию Навального в Германии российская система наказаний считает "уклонением от органов", и в конце 2020 года его объявили в розыск.

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