"Это преступление": Лавров отреагировал на призыв Тихановской к силовикам

Российский министр возмущен словами оппозиционерки и об отношениях Беларуси с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую за ее призыв к силовикам стать на сторону народа. Он считает, что из ее уст прозвучало прямое приглашение к измене.

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Об это сообщает Цензор.НЕТ.

По его мнению, Тихановская совершает преступление такими призывами.

"Тихановская делает заявление, которое вызывает огромное количество вопросов. В частности, она говорила, что у нее вызывает озабоченность ситуация, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков встать на сторону закона – это прямое приглашение к измене, измене присяге и измене родине, по большому счету. Это, наверное, уголовное преступление", – заявил Лавров.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Тихановская пригрозила президенту Беларуси Александру Лукашенко годами протестов. По ее словам, белорусский народ никогда не признает результаты выборов президента и все равно заставят правящий режим пойти на диалог.

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Кроме того, недавно Тихановская назвала Путина "мудрым" и заговорила о дружбе с Россией. Лидеру белорусской оппозиции жаль, что президент России поддержал Лукашенко, а не белорусский народ.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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