Европол начал операцию по поиску активов россиян, попавших под санкции

Расследование будет длиться не менее года

Операция Европола будет называться "Оскар"/Фото: Wikimedia Commons/Vysotsky, REUTERS/Evgenia Novozhenina, коллаж: "Сегодня"

Европейское полицейское агентство объявило о начале сделки по выявлению активов, принадлежащих россиянам, попавшим под санкции.

Об этом говорится на сайте Европола.

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Известно, что новая операция будет называться "Оскар". Она будет проводиться в сотрудничестве со странами ЕС, Евроюстом, Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраной Frontex.

Операция такого масштаба будет длиться не менее года. Она будет включать в себя ряд отдельных расследований.

"Операция "Оскар" также будет направлена ​​на поддержку уголовных расследований государствами-членами по обходу торгово-экономических санкций ЕС", — уточнили в Европоле.

Канцлер Австрии пригрозил Путину новыми санкциями

Канцлер Австрии Карл Нехаммер провел закрытые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Ново-Огарево под Москвой. Он потребовал прекращения боевых действий в Украине и пригрозил новыми санкциями Евросоюза против России.

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Нехаммер стал первым европейским лидером, которого Путин принял после вторжения РФ в Украину. Разговор в резиденции Путина длился 75 минут. До и после не было ни фотографий, ни заявлений в СМИ.

"Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания, причиненные российской агрессивной войной", – рассказал Негаммер по итогам переговоров.

По словам Нехаммера, поездка в Москву и переговоры с Путиным являются для него "обязанностью", чтобы добиться прекращения боевых действий или хотя бы гуманитарного прогресса для страдающего населения Украины.

Как сообщил канцлер Австрии, он "очень прямолинейно, открыто и жестко" говорил о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах и подчеркивал, что все виновные в них должны быть привлечены к ответственности.

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Нехаммер также сказал Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди.

"ЕС более сплочен в этом вопросе, чем когда-либо", – подчеркнул он.

Нехаммер также призвал к немедленному прекращению боевых действий, созданию гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Мариуполя и других осажденных городов, и обеспечению доступа для Международного Красного Креста и других гуманитарных организаций.

"Но самым важным моим посланием Путину было то, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон", – подчеркнул австрийский канцлер.

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