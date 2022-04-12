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Європол розпочав операцію з пошуку активів росіян, які потрапили під санкції

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 квітня, 02:28
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Розслідування триватиме щонайменше рік
Операція Європолу буде називатися "Оскар"/Фото: Wikimedia Commons/Vysotsky, REUTERS/Evgenia Novozhenina, колаж: "Сьогодні"
Операція Європолу буде називатися "Оскар"/Фото: Wikimedia Commons/Vysotsky, REUTERS/Evgenia Novozhenina, колаж: "Сьогодні"

Європейське поліцейське агентство оголосило про початок операції з виявлення активів, що належать росіянам, які потрапили під санкції.

Про це йдеться на сайті Європолу.

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Деталі

Відомо, що нова операція матиме назву "Оскар". Вона буде проводитися у співпраці з країнами ЄС, Євроюстом, Європейським агентством прикордонної поліції та берегової охорони Frontex.

Операція такого масштабу триватиме щонайменше рік. Вона включатиме ряд окремих розслідувань.

"Операція "Оскар" також буде спрямована на підтримку кримінальних розслідувань державами-членами щодо обходу торгово-економічних санкцій ЄС", — уточнили в Європолі.

Канцлер Австрії пригрозив Путіну новими санкціями

Канцлер Австрії Карл Негаммер провів закриті переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у резиденції Ново-Огарьово під Москвою. Він вимагав припинення бойових дій в Україні та погрожував новими санкціями Євросоюзу проти Росії.

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Негаммер став першим європейським лідером, якого Путін прийняв після вторгнення РФ до України. Розмова у резиденції Путіна тривала 75 хвилин. До та після не було ані фотографій, ані заяв у ЗМІ.

"Це не дружній візит. Я щойно приїхав з України й на власні очі бачив незмірні страждання, завдані російською агресивною війною", – розповів Негаммер за підсумками переговорів.

За словами Негаммера, поїздка до Москви та переговори з Путіним є для нього "обов'язком", щоб домогтися припинення бойових дій або хоча б гуманітарного прогресу для населення України.

Як повідомив канцлер Австрії, він "дуже прямолінійно, відкрито і жорстко" говорив про серйозні військові злочини в Бучі та інших місцях і наголошував, що всі винні в них мають бути притягнуті до відповідальності.

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Негаммер також сказав Путіну, що санкції проти Росії залишаться в силі й посилюватимуться доти, доки в Україні помиратимуть люди.

"ЄС згуртованіший у цьому питанні, ніж будь-коли", – наголосив він.

Негаммер також закликав до негайного припинення бойових дій, створення гуманітарних коридорів для евакуації людей з Маріуполя та інших обложених міст, та забезпечення доступу для Міжнародного Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій.

"Але найважливішим моїм посланням Путіну було те, що ця війна має нарешті завершитися, тому що у війні є лише ті, хто програв з обох боків", – наголосив австрійський канцлер.

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