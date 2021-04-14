Facebook заблокировал мать Навального после визита в колонию

Изначально соцсеть запретила только запись, в которой Людмила Навальная желает "гореть в аду" медикам, которые осматривали ее сына

Модераторы американской соцсети Facebook заблокировала страницу матери политика Алексея Навального после того, как она опубликовала гневную запись о состоянии своего сына в колонии.

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Об этом сообщает Meduza.

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По состоянию на 14 апреля при попытке открыть страницу Людмилы Навальной появляется сообщение: "Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему".

Накануне женщина опубликовала на своей странице запись о визите в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области РФ, где содержат Алексея Навального:

"Видела сегодня сына. "Врачи", которые якобы провели полное обследование, будут гореть в аду, конечно. Алексей, как всегда, сохраняет присутствие духа. Говорит все так же бодро, но тихо. Сильно кашляет, трудно дышит, сильная слабость, которую он, конечно, старается не показывать. И если бы он сейчас выглядел как на первом снимке из "Шарите", я бы сочла это за счастье. И это не только из-за голодовки. Это последствие отравления. Не нужно быть медиком, чтобы это понять. Алексей в очень большой опасности. А требует он всего лишь пропустить к нему врача. Результаты лечения врачами ФСИН я сегодня увидела".

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Как утверждают российские правозащитники, изначально Facebook заблокировал только эту запись, но позже недоступна оказалась вся страница целиком.

Однако конкретная причина блокировки пока что неизвестна.

Напомним, Алексей Навальный отбывает 2,5 года лишения свободы по делу "Ив Роше" – в феврале ему заменили условный срок реальным за то, что он не отмечался у инспекторов по УДО, находясь на лечении в Германии. Из-за отказа пустить к нему врача и передать необходимые лекарства политик объявил голодовку.

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