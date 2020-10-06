"Фантастическая история": МИД России прокомментировал отчет ОЗХО по отравлению Навального

Россия обвинила Германию и ее партнеров в спланированном сценарии

Россия считает отчет Организации по запрету химического оружия (ОЗХО), которая исследовала образцы для анализов российского оппозиционера Алексея Навального, продолжением "фантастической истории", инициированной Германией и ее евроатлантическими союзниками "по заранее спланированному конспирологическому сценарию".

Реклама

Об этом говорится в заявлении МИД России.

В России подозревают, что лаборатории ОЗХО, проводившие последние исследования образцов Навального имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического сообщества.

В российском МИД также заявили, что намерены в ходе ближайшей сессии предоставить странам-участницам Конвенции о химоружии "хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля".

В тренде Революция в Кыргызстане: ЕС сделал заявление

В то же время в Росиии рассчитывают на то, что предстоящая совместная работа российских профильных специалистов с экспертами ОЗХО "позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки" вокруг отравления Алексея Навального.

Реклама

Напомним, Организация по запрету химического оружия исследовала образцы для анализов российского оппозиционера Алексея Навального и подтвердила, что тот был отравлен ядом из группы "Новичок".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама