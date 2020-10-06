Українська
$ 28,4
33,4
  1. Мировые новости
  2. Россия

"Фантастическая история": МИД России прокомментировал отчет ОЗХО по отравлению Навального

6 октября, 22:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Россия обвинила Германию и ее партнеров в спланированном сценарии

Россия считает отчет Организации по запрету химического оружия (ОЗХО), которая исследовала образцы для анализов российского оппозиционера Алексея Навального, продолжением "фантастической истории", инициированной Германией и ее евроатлантическими союзниками "по заранее спланированному конспирологическому сценарию".

Реклама

Об этом говорится в заявлении МИД России.

В России подозревают, что лаборатории ОЗХО, проводившие последние исследования образцов Навального имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического сообщества.

В российском МИД также заявили, что намерены в ходе ближайшей сессии предоставить странам-участницам Конвенции о химоружии "хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля".

В тренде
Революция в Кыргызстане: ЕС сделал заявление

В то же время в Росиии рассчитывают на то, что предстоящая совместная работа российских профильных специалистов с экспертами ОЗХО "позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки" вокруг отравления Алексея Навального.

Реклама

Напомним, Организация по запрету химического оружия исследовала образцы для анализов российского оппозиционера Алексея Навального и подтвердила, что тот был отравлен ядом из группы "Новичок".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отравление отчет МИД России Алексей Навальный ОЗХО новичок
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – Макрон
Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – МакронЕвросоюз
Включить в состав России: Жириновский предложил решение конфликта в Карабахе
Включить в состав России: Жириновский предложил решение конфликта в КарабахеРоссия
Прекратите войну в Нагорном Карабахе: Меркель поддержала Трампа, Макрона и Путина
Прекратите войну в Нагорном Карабахе: Меркель поддержала Трампа, Макрона и ПутинаДругие страны
Облака какие-то
Облака какие-то "аномальные": оккупанты самолетом не смогли вызвать дождь в КрымуКрым
"Дичь, но круто": "главный спортивный храм" России рассмешил соцсетиРоссия
Не для слабонервных. Видео самосожжения журналистки Славиной в России (18+)
Не для слабонервных. Видео самосожжения журналистки Славиной в России (18+)Россия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять