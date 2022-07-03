Как Россия выдала очередной фейк о визите Герасимова в Украину (фото)

В ролике использовали фото двухмесячной давности

Стало известно, как Минобороны РФ обманывает людей / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство обороны России распространило фейк – в Украину якобы приехал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Как сообщает Telegram-канал Соловьиный помет, ведомство опубликовало ролик о визите генерала, однако россиянам показали фото двухмесячной давности

По метаданным видео, фото, которые показали в ролике о Герасимове, датированы 5 мая.

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Кроме того, в Минобороны РФ не сообщали, на каком направлении или участке фронта якобы был российский генерал.

Что известно о визите Герасимова в Украину

Не так давно оккупированный Изюм Харьковской области посетил Герасимов. Он собирался командовать войсками на Донбассе.

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В тот же день стало известно, что в районе штаба оккупантов произошел сильный взрыв и якобы генерал погиб.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив подтвердил информацию о том, что Герасимов действительно приезжал в Изюм, но пострадал ли он во время взрыва – он не в курсе.

Вскоре стало известно, что Герасимов исчез после поездки в Украину.