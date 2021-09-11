Каждый обязан мечтать. Скабеева "заговорила" о победе Украины над Россией

Несмотря на то, что заявление Скабеевой вырвано из контекста, оно порадовало украинцев

Скабеева сказала о параде победы Украины над Россией в Москве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появился фрагмент российской пропагандистской программы "60 минут", на котором ведущая Ольга Скабеева говорит о победе Украины над Россией.

Видео опубликувал офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

"Об украинском параде Победы над Россией, в Москве, мечтать обязан абсолютно каждый житель страны", – сказала Скабеева.

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Несмотря на то, что фраза вырвана из контекста и Скабеева говорила не всерьез, а, вероятно, повторила чьи-то слова, видео порадовало украинцев. Они не просто ставят отметки "нравится", а и делятся им в своих аккаунтах.

"Наконец-то ты произнесла эти слова на всю Россию! Знаю, было трудно, но горжусь твоей четкой позицией. Годы вербовки прошли недаром", – написал офицер ВСУ.

Скандалы с участием Скабеевой

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Ранее Ольга Скабеева устроила истерику в телеэфире. Ее возмутили "адские кричалки" украинских военных – "Путин х*йло", прозвучавшие на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.

Ольга Скабеева – одна из главных российских пропагандисток, недавно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разрывом отношений России с Украиной.

Неудивительно, что песня "Путин х*йло" в исполнении украинских военнослужащих на репетициях парада ко Дню Независимости вызвала у пропагандистки истерику.

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