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Кремль ждет Навального: к аэропорту Внуково стягивают автозаки и силовиков (видео)

17 января, 13:01

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Российские силовики уже задержали по крайней мере 8 человек, которые планировали встречать Навального

Возле российского аэропорта Внуково, куда 17 января должен прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный, заметили спецтехнику.

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Об этом сообщает "Медуза".

Как сообщило российское издание "Фонтанка", в связи с прибытием Навального российские силовые структуры в Москве, Петербурге и других городах приведены в состояние повышенной готовности.

По данным российских СМИ, на рабочих местах находится практически весь личный состав Центров "Э" МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

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В аэропорту Внуково, куда прилетает Навальный, еще с субботы стоит полицейское усиление.

По состоянию на утро воскресенья уже известно, что российские силовики уже задержали по крайней мере 8 человек, которые планировали встречать Навального во Внуково.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, который больше трех месяцев продолжает лечение в Германии после отравления боевым ядом "Новичок", заявил, что возвращается в Россию.

Ранее , Владимир Путин отказался комментировать причастность российских спецслужб к отравлению Алексея Навального.

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Россия силовики внуково Алексей Навальный
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