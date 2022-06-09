Молодежи не осталось – как пропагандисты оправдывают недобор в армию РФ

В России активно поддерживают набор мужчин предпенсионного возраста

Известный пропагандист рассказал об изменениях в армии РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина успешно "перемалывает" элитные и не очень подразделения российских захватчиков на разных участках фронта. Дошло до того, что Государственная дума России приняла закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Теперь в армии агрессора могут служить по контракту люди до окончания трудоспособного возраста (для женщин – 60 лет, для мужчин – 65 лет).

В эфире одного из ток-шоу на эту тему высказался российский пропагандист Владимир Соловьев.

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"Молодежи немного"

По его мнению, изменение, предусмотренные этим законом, "правильное".

"Изменили возрастную рамку возможности подписания первого и второго контракта. Я просто почему думаю, что это важно? Ну, я говорил с большим количеством самых разных людей – кто хочет идти повоевать, так это ребята помоложе меня и мои ровесники (Соловьеву 58 лет – ред.). У нас молодежи немного. Ну, у нас же демографическая яма, у нас объективно больше людей среднего возраста и взрослых", – отметил он.

Российский пропагандист Владимир Соловьев. / Фото: ТАСС

Новый закон

Как отмечается, замглавы Минобороны РФ уточнил, что заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до 50 лет.

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Российские военные на параде в Москве. Фото – Reuters.

Согласно пояснительной записке к документу, сейчас в российском законе предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане – в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтому авторы закона предложили исключить верхний возрастной предел для граждан трудоспособного возраста.

Ранее "Сегодня" писали о том, что мэр города Первоуральск в Свердловской области разместил картинку, на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отрубает световым мечом (как в "Звездных войнах") голову Владимиру Соловьеву. При этом сам Соловьев сделал очередное наглое заявление об Украине – в РФ якобы ни один политик плохо не отзывался о нашей стране, мол страну-агрессора оклеветали.