Морг забит россиянами: что сейчас происходит в белорусском Мозыре

В белорусском Мозыре городская больница с начала войны принимает раненых военных РФ, возле больницы местные жители ежедневно видят колонны санитарных микроавтобусов "ПАЗ". Мест для трупов в морге не хватает – их сразу грузят на российские поезда, прибывающие на станцию Мозырь.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники.
"Сейчас, чтобы не было утечки информации, больницу охраняет милиция и КГБ. Медики ничего не рассказывают – с них взяли подписку о неразглашении, угрожают не продлить контракт. Хирургов не хватает. Раньше трупы перевозили на санитарных "ПАЗ" и грузили на российские поезда. После того как кто-то снял видео об этом и оно пошло гулять по интернету, начали тела грузить ночью, чтобы не привлекать внимания", – рассказал источник.
На днях в Instagram появилось видео с выгрузкой раненых или погибших российских военных на мозырской железнодорожной станции.
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Также местных жителей начали в соцсетях призывать помочь раненым россиянам – принести в больницу подгузники, влажные салфетки, мыло, шампунь, воду, печенье, одежду.
По данным "Радио Свобода", раненых оккупантов принимают как минимум три больницы в Гомеле, а также больницы в Брагине и Хойниках.
В Беларуси в сторону Украины движется большая колонна техники
В Беларуси замечено передвижение военной техники с опознавательным знаком – красным прямоугольником. Колонну заметили утром 3 марта на трассе М-10 в сторону Пинска недалеко от Дрогичина (Брестская область).
"Это 38-я артиллерийская бригада ВС РБ. В сопровождении – военные МАЗы, радиостанции на шасси ГАЗ-66, три единицы МБТС "Кайман", "Волаты" с 122-мм нарезными минометами "Нона", – говорится в сообщении.
Отметим, что от Пинска до границы с Украиной ехать около 10 часов.
Лукашенко заявил, что его толкают к войне с Украиной
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"Нас просто хотят затолкать в войну в Украине, специально, чтобы мы оголили остальные наши границы, а потом с вами разберутся быстро, мы даже из Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика. А стратегия у них — разобраться с Россией и с нами заодно. Мы разгадали их замыслы, не просто разгадали, мы имеем достаточно для этого информации... Мы знаем, чего они хотят, и мы к этому готовы. Мы будем бороться и умирать за вас на нашей земле", — заявил он.