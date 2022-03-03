Морг забитий росіянами: що зараз відбувається у білоруському Мозирі

Трупи окупантів таємно вивозять до РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У білоруському Мозирі міська лікарня з початку війни приймає поранених військових РФ, біля лікарні місцеві жителі щодня бачать колони санітарних мікроавтобусів "ПАЗ". Місць для трупів у морзі не вистачає – їх одразу вантажать на російські потяги, які прибувають на станцію Мозир.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на свої джерела.

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"Зараз, щоб не було витоку інформації, лікарню охороняє міліція та КДБ. Медики нічого не розповідають – з них взяли підписку про нерозголошення, погрожують не продовжити контракт. Хірургів не вистачає. Раніше трупи перевозили на санітарних "ПАЗ" та вантажили на російські потяги. Після того як хтось зняв відео про це і воно пішло гуляти інтернетом, почали тіла вантажити вночі, щоб не привертати уваги", – розповіло джерело.

Днями в Instagram з'явилося відео з розвантаженням поранених чи загиблих російських військових на мозирській залізничній станції.

Також місцевих жителів почали у соцмережах закликати допомогти пораненим росіянам – принести до лікарні підгузки, вологі серветки, мило, шампунь, воду, печиво, одяг.

За даними "Радіо Свобода", поранених окупантів приймають як мінімум три лікарні у Гомелі, а також лікарні у Брагіні та Хойниках.

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У Білорусі у бік України рухається велика колона техніки

У Білорусі помічено пересування військової техніки з розпізнавальним знаком – червоним прямокутником. Колону помітили вранці 3 березня на трасі М-10 у бік Пінська неподалік Дрогичина (Брестська область).

"Це 38-а артилерійська бригада ЗС РБ. У супроводі – військові МАЗи, радіостанції на шасі ГАЗ-66, три одиниці МБТС "Кайман", "Волати" з 122-мм нарізними мінометами "Нона", – йдеться у повідомленні.